فن ومشاهير

عبدالملك الهبدان ينافس في مسابقة أفضل بلوجر سناب شات بالوطن العربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رشح البلوجر "عبدالملك الهبدان" لأفضل ٣٠ شخصية "بلوجر هادف" مؤثرة في الوطن العربي بعد التصفيات النهائية التي ضمت أشهر مقدمى بلوجر السناب شات في العالم العربي.


ورغم نشأته بالمملكة العربية إلا أنه نال شهرة واسعة في أكثر من بلد عربي، وهذه

هي العوامل التي ساعدته في الوصول إلي هذا الترتيب بين أشهر مقدمى بلوجر سناب شات في الوطن العربي.

 

واشتهر البلوجر السعودى "عبدالملك الهبدان" بخفة دمه، ومرحه، وإتقانه لتمثيل أي مشهد في ثوان معدودة،

الأمر الذي جعله يتربع على قائمة أفضل بلوجر سناب شات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

 

Advertisements

والجدير بالذكر تقام هذه المسابقة في الإمارات العربية المتحدة بين رواد التواصل الاجتماعي بين ١٠٠ فون بلوجر مؤثرين تم تصفيتهم إلي ٣٠ وجار الإعلان عن أفضل شخصية مؤثرة علي السوشيال ميديا خلال أيام بعد اختيار الجمهور العربي لها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالملك الهبدان ينافس في مسابقة أفضل بلوجر سناب شات بالوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا