عبدالملك الهبدان ينافس في مسابقة أفضل بلوجر سناب شات بالوطن العربي

رشح البلوجر "عبدالملك الهبدان" لأفضل ٣٠ شخصية "بلوجر هادف" مؤثرة في الوطن العربي بعد التصفيات النهائية التي ضمت أشهر مقدمى بلوجر السناب شات في العالم العربي.
هي العوامل التي ساعدته في الوصول إلي هذا الترتيب بين أشهر مقدمى بلوجر سناب شات في الوطن العربي.
ورغم نشأته بالمملكة العربية السعودية إلا أنه نال شهرة واسعة في أكثر من بلد عربي، وهذه
واشتهر البلوجر السعودى "عبدالملك الهبدان" بخفة دمه، ومرحه، وإتقانه لتمثيل أي مشهد في ثوان معدودة،الأمر الذي جعله يتربع على قائمة أفضل بلوجر سناب شات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.
والجدير بالذكر تقام هذه المسابقة في الإمارات العربية المتحدة بين رواد التواصل الاجتماعي بين ١٠٠ فون بلوجر مؤثرين تم تصفيتهم إلي ٣٠ وجار الإعلان عن أفضل شخصية مؤثرة علي السوشيال ميديا خلال أيام بعد اختيار الجمهور العربي لها.
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