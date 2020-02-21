جورج وسوف يودّع والدته بحزن كبير.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ودّع الفنان السوري ​جورج وسوف​ والدته، التي توفيت اليوم، بحزن كبير وبكلمات مؤثّرة، مستعيناً بأغنيته "ماما يا ماما"، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر وسوف صورة له مع والدته، وعلّق: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع. الدني ام".

يُذكر أن يصلى على جثمان الراحلة اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا.

وتُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر، حتى الساعة السابعة مساءً.

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