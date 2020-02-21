مروان خوري يحضر أغنية لـ أحلام وهل يدخل القفص الذهبي قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​مروان خوري​ انه يستعد لتحضير أغنية لبنانية للفنانة الاماراتية أحلام بعد أن طلبتها منه وقال : أستعد للتعاون معها في الفترة القادمة.

وتطرّأ مروان للحديث عن المنافسة والتعاون بينه وبين زملائه قائلا انه يفضل المنافسة الشريفة وتابع : الموسيقى هي تنوع وكل منا قادر على تقديمها بشكل مختلف.

من ناحية ثانية تكلم عن الزواج والحب وقال انه قادر تكملة نفسه بالحب بعيدا عن الزواج على الرغم انه يدرك تماماً ان الزواج وانجاب الاولاد هما سنّة الحياة واضاف : رغم تقدمي في السن اتمنى ان اتخذ هذه الخطوة في المستقبل.

يذكر ان تصريحات مروان هذه اتت ضمن لقاء اذاعي على "الرابعة"

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