ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ للية أمس حفلا في الكويت قدمت فيه باقة من أجمل أغنياتها.

وكالعادة فاجأت شيرين الحاضرين بعفويتها وتصرفاتها اذ طلبت من زوجها الفنان حسام حبيب الذي كان واقفاً بين الحضور وطلبت منه أن يحملها حتى تنزل من المسرح وتقترب من الجمهور وبالفعل اقترب حسام من زوجته وساعدها للنزول فراحت تمشي بين الحاضرين واكملت حفلتها.

يذكر ان شيرين ستعود الى عالم السينما بعد غياب دام لـ 17 سنة بفيلم اسمه "حبيبي" تلعب فيه دور البطولة المطلقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تطلب من حسام حبيب أن يحملها في حفلها وهذا ما حدث - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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