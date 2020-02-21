فن ومشاهير

جورج وسوف يُفجع بوفاة والدته عن عمر الـ82 عاماً

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 11:51 صباحاً - فُجع الفنان السوري ​جورج وسوف​ اليوم، بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عاماً.
يصلى على جثمان الراحلة اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة، في سوريا.


تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء.


وكان جورج وسوف قد خسر والده السيد بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات، الذي توفي يوم 21 آذار/مارس عام 2016.
من أسرة موقع “الفن” نتقدم بأحر التعازي من الفنان جورج وسوف وعائلة الفقيدة، راجين الله أن يسكنها فسيح جنّاته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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