جورج وسوف يُفجع بوفاة والدته عن عمر الـ82 عاماً

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 11:51 صباحاً - فُجع الفنان السوري ​جورج وسوف​ اليوم، بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عاماً.

يصلى على جثمان الراحلة اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة، في سوريا.

تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء.

وكان جورج وسوف قد خسر والده السيد بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات، الذي توفي يوم 21 آذار/مارس عام 2016.من أسرة موقع “الفن” نتقدم بأحر التعازي من الفنان جورج وسوف وعائلة الفقيدة، راجين الله أن يسكنها فسيح جنّاته.