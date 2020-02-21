أوزي أوزبورن: إصابتي بـ”باركنسون” ليست عقوبة بالإعدام

متابعة بتجــــــــــرد: قال نجم الروك البريطاني، أوزي أوزبورن، إن تشخيص إصابته بمرض باركنسون أو (الشلل الرعاش) لا يعد “عقوبة بالإعدام”، موضحاً أنه يعلم بشأن حالته منذ عام 2003.

وكان النجم المخضرم (71 عاماً) أعلن الشهر الماضي إصابته بالمرض الذي يصيب خلايا الدماغ العصبية المسؤولة عن إنتاج مادة الدوبامين التي تعمل كناقل عصبي وتقوم بإرسال الإشارات بين الجسم والدماغ، ويسبب تصلب العضلات وحدوث هزات في الجسم، بالإضافة إلى تغييرات في طريقة الكلام والسير.

ونقل موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الجمعة، عن أوزبورن القول إنه لا يعاني سوى “درجة خفيفة” من المرض.

وكان أوزبورن قد أجّل جولته الموسيقية العالمية العام الماضي بسبب مشكلات صحية، كما عانى في الآونة الأخيرة بعض المشاكل الصحية مثل الالتهاب الرئوي ومضاعفات الإنفلونزا، بالإضافة إلى تعرضه لالتهاب في يده.

يذكر أن أوزبورن المغني الرئيسي في فرقة هيفي ميتال الشهيرة “بلاك ساباث” كان قد نفى من قبل إصابته بالشلل الرعاش.