في فصل جديد لمحاربة هاني شاكر.. انتشار مقطع فيديو له يهاجم عمرو دياب

متابعة بتجـــــــــرد: في فصل جدي لمحاربة الفنان هاني شاكر بعد قراره بمنع مطربي المهرجانات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم له يتحدث من خلاله عن رأيه في عمرو دياب، حيث هاجمه فيه قائلاً: “عمرو دياب ليس مطرباً، ولكنه مؤدي، ويعتمد فى نجاحه على خفة الحركة على المسرح”.
ولفت إلى أن “دياب” ليس المطرب الوحيد الذي يتبع هذا الأسلوب، مؤكداً أن الهضبة سيظل في مكانه ولن يصل لمستوى أعلى مما كان عليه قديماً، بسبب إمكانياته الصوتية.
وأشار إلى أن عمرو دياب يقدم أغاني لا تحتاج إلى الطرب، ولكنه ذكي وقادر على توصيل صوته للجمهور، واختتم حديثه قائلاً: “لو مكانه مش هغني طرب”.
وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قد تعرض لحملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إصداره قراراً بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، كما حذر في بيان جميع الفنادق والملاهي من التعامل مع مطربي المهرجانات. وكان رواد على تويتر قد دشنوا هاشتاغ “#هنغني_يا_هاني” في إشارة لرفض قراره.
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