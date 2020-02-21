بالفيديو – تدافع بين باسم سمرة ومحمد رمضان يثير ضجة

متابعة بتجــــــــرد: انتشر أمس على “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يغني في إحدى المناسبات الخاصة، وظهر فيه الفنان باسم سمرة وهو يتعدى على رمضان.

وظهر باسم قادماً من خلف رمضان ليصطدم به فجأة ويتصادم معه بطريقة اعتبره البعض غير لائقة،في حين اعتبر العديد من المتابعين انه ربما لم يتنبه له في البداية وإما ان رمضان استفزه بحركاته الاستعراضية التي يصرّ على القيام بها في أي مناسبة.

بدوره، حاول رمضان امتصاص الواقعة وتجاهل ما حصل بالاقتراب من طفل موجود في المكان وحمله، في محاولة منه لعدم الاكتراث من تصرف سمرة غير المفهوم.

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يذكر أن رواد “تويتر” دشنوا هاشتاغ قاطعوا_محمد_رمضان، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح لرمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.

وكتب نشطاء، تويتر ردًا ناريًا على، محمد رمضان، من خلال التعليقات التي تم رصدها على هذا الهاشتاغ، وطالبوا بالامتناع عن متابعة أي أعمال للفنان المثير للجدل، في الوقت الذي رأى البعض منهم أنه هاشتاغ قاسٍ، لاسيما وأن رمضان لم يكن على دراية بالقوانين واللوائح.

ولم يكن تصرف باسم سمرة تجاه محمد رمضان هو الوحيد ضده وإنما سبقه هجوم عدد كبير من الفنانين على رمضان بسبب قصته مع الطيار الموقوف، حيث هاجمه الفنان وائل عبد العزيز برسالة قوية وجهها له عبر حسابه على “فيسبوك”، كما هاجمه الفنان أحمد فهمي بتعليق ناري على فيديو العملية الجراحية الذي اعتبر الكثيرون أنه يسخر من الطيار بطريقة غير لائقة، وغيرهم الكثير من الإعلاميين والفنانين الذين هاجموا رمضان.