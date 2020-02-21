جيني اسبر تدعم المواهب الشابة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــرد: خاضت الفنانة جيني اسبر تجربتها الاولى في عالم التدريس من خلال دورة تدريبية أقامتها شركة حرتك للتدريب والتطوير، قدمت جيني خلال الدورة دروس خاصة في عالم التمثيل وتطوير الادوات التمثيلية لدى المشاركين الذين يحاولون شق طريقهم في عالم التمثيل وتنمية مواهبهم

ولن تكون هذه الدورة الاولى بل ستكمل اسبر عدة دورات تدريبية خلال هذا العام.

من ناحية اخرى تستمر جيني بتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل الحرملك حيث تكمل شخصية فكتوريا التي تمر بمنعطف هام بهذا الجزء حيث انها تتخلى عن مكانها لتعود بعد فترة وتستعيد ماكان حقاً لها.

وتلعب اسبر دور البطولة في ثاني اعمالها لهذا الموسم وهو “يوماً ما” العمل من بطولتها الى جانب كل من جوان الخضر وزهير رمضان وعبير شمس الدين وآخرون حيث تجسد اسبر شخصية فتاة غجرية لتكتشف مع الوقت انها متبناة وان عائلتها وجدتها بعد ان تاهة من عائلتها الحقيقية لتجدها بعد وقت وتخوض حياة جديدة تعاني بالتعود عليها