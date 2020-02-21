- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: توفيت والدة الفنان جورج وسوف، فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز 82 عاماً.
وسيشيع جثمانها في كنيسة مار الياس في كفرون رفقة، وذلك يوم الجمعة 21 شباط الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام 22، 23، و24 الجاري.
من أسرة موقع بتجـــرد نتقدّم بأحرّ التعازي من سلطان الطرب جورج وسوف وعائلة الراحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع جورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.