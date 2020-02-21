الموت يفجع جورج وسوف

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت والدة الفنان جورج وسوف، فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وسيشيع جثمانها في كنيسة مار الياس في كفرون رفقة، وذلك يوم الجمعة 21 شباط الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام 22، 23، و24 الجاري.

من أسرة موقع بتجـــرد نتقدّم بأحرّ التعازي من سلطان الطرب جورج وسوف وعائلة الراحلة.