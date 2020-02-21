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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/2/21 01:21 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منح الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت جائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2020، متسائلا: "كيف يمكن لفيلم أجنبي أن يفوز بهذه الجائزة العريقة؟".
وتساءل ترامب، أمام تجمع انتخابي حاشد في كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو: "كم كانت جائزة الأكاديمية سيئة هذا العام؟".
وأضاف: "لدينا ما يكفي من المشاكل مع كوريا الجنوبية حول التجارة. إضافة إلى ذلك يعطونهم لقب أفضل فيلم للعام؟".
وتابع ترامب: "هل كان (الفيلم) جيدا؟ لا أعلم"، ملمحا على ما يبدو إلى أنه لم يشاهده.
ودخل فيلم باراسايت تاريخ الأوسكار بعد أن أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأكبر جائزة سنوية في هوليوود.
وردت شركة التوزيع الأمريكية نيون على الرئيس بتغريدة على تويتر قائلة إن معارضته للفيلم المرفق بشريط ترجمة "مفهومة فهو لا يحسن القراءة".
وترامب الذي بنى رئاسته على الشعار القومي "أمريكا أولا"، قال إنه حان الوقت لإعادة أفلام كلاسيكية من عصر هوليوود الذهبي.
وانتقد ترامب أيضا الممثل براد بيت الفائز بجائزة أفضل ممثل مساعد ووصفه بـ"الذكي الصغير".
وكان براد بيت استخدم خطاب قبوله الجائزة لتأييد عملية عزل ترامب التي انتهت بتبرئته أخيرا في مجلس الشيوخ في مطلع فبراير/شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهاجم أكاديمية الفنون و"باراسايت": كيف يفوز فيلم أجنبي بأوسكار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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