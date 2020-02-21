جوني ديب يعرض أحدث أفلامه في "برلين السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الممثل الأمريكي جوني ديب، الجمعة، في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويعرض ديب في المهرجان فيلمه الجديد "ميناماتا"، الذي يجسد فيه شخصية المصور الأمريكي دابليو أوجين سميث (1978 - 1918).

ويعرض المهرجان، الجمعة، أول الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمنافسة على الدب الذهبي، وهو فيلم "المتطفل" للمخرجة الأرجنتينية ناتاليا ميتا، و"بعيد عن الأنظار" للمخرج الإيطالي جيورجيو ديريتي.

وتم افتتاح الدورة الـ70 للمهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، مساء الخميس، في العاصمة الألمانية.

ويستمر عرض أفلام المهرجان البالغة 340 فيلما حتى 1 مارس/آذار ، وتدخل 18 منها المنافسة على جائزة الدب الذهبي.