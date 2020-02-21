بعد تبرعه بمليون جنيه.. منى الشاذلي "تمازح" أحمد حلمي

أشادت الإعلامية منى الشاذلي بتبرع الفنان المصري أحمد حلمي، بمليون جنيه مصري لمستشفي الدكتور مجدي يعقوب للقلب، معربة عن فخرها بتلك اللافتة الطيبة.

وكان الفنان أحمد حلمي أعلن عن تبرعه بالمبلغ خلال حفل صناع الأمل الذي أقيم الخميس، في دبي، كما شهد اختيار احمد حلمي كأول سفير لمبادرة صناع الأمل.

ونشرت الشاذلي عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي، لحظة إعلان تبرعه وهو يقول مازحا: "كان نفسي يكون مليون دولار، بس قولت خليهم المرة دي مليون جنيه".

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وقالت منى الشاذلي: "مليون جنيه يا أحمد دي مفاجأة".. فرد الفنان ضاحكا: "أنا نفسي اتفاجئت، لكن ده مشروع مهم ونفسي كل الناس تتبرع".

و"صناع الأمل" مبادرة إماراتية أطلقها صانع الأمل الأول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن مبادراته الإنسانية العالمية.

واختارت المبادرة في نسختها الثالثة مستشفى مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في القاهرة المشروع الإنساني العربي لعام 2020، حيث خُصص ريع الحفل الختامي للمبادرة لبناء المشروع.