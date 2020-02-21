مخلوق مخيف بلا عيون.. رأس دلفين وذيل ضفدع

جرفت الأمواج مخلوقا مخيفا إلى أحد شواطئ المكسيك بلا أعين ويملك رأس دلفين وذيل شرغوف (فرخ الضفدع)، وسط دهشة رواد المكان المطل على المحيط الهادئ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن المخلوق ذا الأسنان الحادة فاجأ جميع من شاهده على شاطئ ديستيلاديراس في المكسيك، حيث عثر عليه مرميا على الرمال.

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وقالت: "أغرب ما في الأمر أنه لا يملك عيونا بوجهه، ما أثار تكهنات أنه قادم من المياه العميقة للمحيط الهادئ، حيث لا يصل الضوء ولا حاجة للرؤية".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن البعض قولهم إن في "بويرتو فالارتا يوجد منطقة بحرية يزيد عمقها على 1000 متر، وقد يكون المخلوق الغريب أتى منها".

واعتقد رواد الشاطئ في البداية أنه دلفين ميت، وبعد الاقتراب منه أدركوا أنه شيء مختلف تمامًا، وكل من شاهده أكد لوسائل الإعلام المكسيكية أنه لم يشاهد شيئا مثله من قبل.