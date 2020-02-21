بالصورة- كندة علوش بين احضان عمرو يوسف في مدينة الحب باريس

نشرت الممثلة كندة علوش صورة رومانسية لها تجمعها مع زوجها الممثل عمرو يوسف وذلك على هامش تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس لحضور مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، حيث تم تكريم “يوسف” على مسلسله “طايع” الذي عرض في رمضان 2018، إخراج عمرو سلامة.

عمرو يوسف الذي غاب عن السباق الرمضاني في عام 2019، يبدو أنه لن يلحق برمضان 2020 وذلك بعدما ترددت معلومات ان شركة الإنتاج سينرجي ستجمد تصوير المسلسل التاريخي “خالد بن الوليد” بسبب ضيق الوقت والذي يلعب بطولته النجم المصري عمرو يوسف، تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز. ويشارك في بطولة المسلسل كل من بيومي فؤاد، سوين بدر، حمدي الوزير، بالاضافة الى باقة كبيرة من الممثلين الجاري التعاقد معهم حالياً خاصة ان المسلسل سيضم أكثر من 130 ممثلاً، كما وضعت له الشركة ميزانية ضخمة.

آخر اعمال “يوسف” الدرامية مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018.