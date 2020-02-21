Feb 21, 2020 فُجع سلطان الطرب جورج وسوف بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عامًا. يشيع جثمان الراحلة اليوم الجمعة في 21 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة – سوريا.

تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، 22-23-24 الجاري من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من سلطان الطرب جورج وسوف وعائلة الفقيدة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والدة جورج وسوف في ذمة الله.. وهذه تفاصيل الدفن والعزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.