باسم سمرة يدفع محمد رمضان بطريقة غريبة.. والأخير يتجاهل الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري محمد رمضان لاعتداء غريب من مواطنه الفنان باسم سمرة، وذلك خلال تواجدهما في إحدى المناسبات الخاصة، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاعتداء الذي لم يعرف أحد تفسيرًا للسبب وراءه.

وتبيّن من المقطع تواجد محمد رمضان وهو يغني أغنيته "انساي" في المناسبة التي جمعتهما ويلتف حوله عدد كبير من الأشخاص، وكان باسم سمرة يمر من جانبه فانفعل عليه وأزاحه بيده بشكل غريب الأمر الذي أثار ضجة بين المتابعين، خاصًة أنه لا يوجد بين الثنائي مشكلة سابقة.

وكان رد فعل محمد رمضان على دفعة باسم سمرة له الصمت واستمراره بالغناء، خاصًة أن طفلًا صغيرًا كان يتقدم نحوه ويريد تقبليه، فاكتفى محمد رمضان بنظرة استغراب للفنان باسم سمرة الذي وقف وسط الأشخاص المتواجدين ولم يعلق سواء باعتذار أو بالسلام عليه لإثبات حسن نيته فحمل رمضان الطفل وغادر المكان.

ووسط هذه الضجة وتداول الفيديو بشكل كبير، انهالت التعليقات إذْ أكد الكثيرين أن محمد رمضان هو من تمايل على باسم سمرة أولًا ولم يلتفت إلى أن هناك أشخاصًا يمرون من جانبه ويريد أن يكون هو محور حديث الجميع بغنائه في المناسبة دون اعتبار لأحد من الحضور، غير أن فئة كبيرة وجهت انتقادات كبيرة للفنان باسم سمرة، بسبب تصرفه خاصًة أن الأمر لم يكن يستدعي دفعه.

وكان رمضان قد خرج برسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، اتضح منها تراجعه أمام حملة المقاطعة التي أثرت عليه بالتأكيد بالسلب موضحًا أنه يتم محاربته في رزقه إلا أن الظلم لن ينتصر أبدًا وفق تعبيره.

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وقال محمد رمضان في منشوره الذي بدا منه أنه محاولة لاستعطاف الجمهور كي يتوقف أمام ما يفعله ضده خاصًة أنه ذكر عدة نقاط كانت مسار حديث الجمهور، فكتب قائلًا: "جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها".

وأردف محمد رمضان قائلًا: "بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي، وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات، والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وأضاف الفنان المصري: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة العقوبة فعلًا قاسية جدًا إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى".

واختتم بالقول: "ومع ذلك لما شوفت إنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدًا #ثقة_في_الله_نجاح".