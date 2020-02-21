عمرو دياب يُطيح بمهرجان "بنت الجيران" من صدارة الأكثر استماعًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الفنان المصري عمرو دياب، أن يُطيح بمهرجان أغنية "بنت الجيران" التي يغنيها حسن شاكوش وعمر كمال، من صدارة قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق "أنغامي" خلال 48 ساعة فقط، وذلك بأغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني" التي كانت ضمن ألبومه الجديد "سهران".

يأتي هذا بعدما ظل مهرجان "بنت الجيران" متصدرًا القائمة لأسابيع، ناهيك عن صدارة قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "اليوتيوب" والمركز الثاني عالميًا على منصة ساوند كلاود.

ولم يُطيح "الهضبة" بـ"شاكوش" من الصدارة فقط، بل احتل الثلاثة مراكز الأولى على تطبيق "أنغامي"، بأغنيات "هيعيش يفتكرني، جميلة، مكانك في قلبي"، ليهبط حسن شاكوش بمهرجان أغنية "بنت الجيران" للمركز الرابع.

ومن المتوقع أن تشهد القائمة صعودًا لبقية أغنيات ألبوم "سهران" الذي طرحه عمرو دياب رسميًا عبر قناته بموقع اليوتيوب، حيث تم طرح الألبوم مساء الأربعاء 12 فبراير الجاري وسط حفاوة وترحاب كبيرين من جمهور عمرو دياب.

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وفور طرح ألبوم "سهران" كان قد ارتفع وسم #عمرو_دياب وتصدر قائمة الترند، فيما دشن المغرودن وسم #سهران وهو اسم الألبوم، ومن خلاله بدأوا يعبرون عن آرائهم في الألبوم الجديد للنجم عمرو دياب، فيما نشر الكثيرين الأغاني بعد تحميلها صوتيًا من خلال الشركة التي طرحت الألبوم وسط إشادات كبيرة بانتقاء الهضبة للأغاني في ألبومه.

وكانت مفاجأة عمرو دياب لجمهوره في الألبوم الجديد سهران هي أغنية "جميلة" التي جمعته بابنته جانا عمرو دياب والتي تمثل أول تعاون مع ابنته "جانا" كمطربة وملحنة، وأغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتغني جانا عمرو دياب في هذه الأغنية مقطعًا باللغة الإنجليزية.

يُذكر أن عمرو دياب قام بالترويج لألبومه الجديد سهران بطرح برومو أكثر من أغنية، وهم: "عم الطيب، يا روقانك، هيعيش يفتكرني" ويتضمن ألبوم عمرو دياب الجديد 14 أغنية وكان يحمل أولًا اسم "أنا غير" إلى أن تم الاستقرار على اسم "سهران" بعد طرح 6 أغاني منفردة من الألبوم خلال الفترة الماضية بينهم: "يوم تلات، بحبه، أول يوم في البعد، أنا غير، يحيرك".