يورا محمد تحتفل بزفافها وترتدي فستانًا بالملايين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأت الفنانة المصرية يورا محمد، جمهورها بالاحتفال بزفافها على حبيبها الذي يُدعى "أحمد"، مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها بالوسط الفني وخارجه إضافة إلى أسرتها وعائلتها.

ورافق "فوشيا" الفنانة المصرية كواليس تحضيراتها لحفل الزفاف، حيث ارتدت فستانين الأول يحمل اللون الأبيض والثاني "أوف وايت"، وقالت خلال تحضيراتها للزفاف إن المصمم المصري أحمد حافظ تعاون معها في اختيار فستانها.

وأضافت أنها كانت حريصة على اختيار "استايل" يتناسب مع حفل زفافها لافتًة إلى أنه عرض عليها فكرة "الدامون" فوافقت وتم اختيار براند مجوهرات الذي سيضع "الدامون" بالفستان.

وأشارت إلى أن الفستان الأبيض تصميم فاندارين ساهيتي، وقام أحمد حافظ بإجراء العديد من التعديلات عليه كونها لم تستطع الذهاب خارج مصر، أما الفستان الأبيض فهو بالكامل من تصميم أحمد حافظ.

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وقال المصمم أحمد حافظ في لقاء خاص مع "فوشيا" إن الفستان مصمم بالكامل من الريش وهو أول فستان بالريش لعروسة ومرصع بالألماس، لافتًا إلى أنه يحب "الساسبنس" في عمله وبالتالي وضع مجوهرات حقيقية وتكلف الفستان من 5 إلى 6 ملايين جنيه.

وظهرت الفنانة المصرية من قبل في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في مهرجان "المرأة والجمال"، وقالت إن الضجة التي صاحبت مسلسل "أرض النفاق" بسبب توقف التصوير وتغيير المخرج سامح عبدالعزيز ساهمت بشكل كبير في تحقيق نجاح أكبر للمسلسل، كما نفت بشكل قاطع حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنانة هنا الزاهد، وباقي زميلاتها في مسلسل "سك على إخواتك"، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وشاركت يورا محمد، في مسلسلين كوميديين في رمضان الماضي وقدّمت دورين مختلفين في كل منهما، حيث لعبت شخصية فتاة كوميدية "سامية" في مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي، والذي لا يعرض على القنوات الفضائية المصرية.

وقالت يورا في لقاء لها إن المسلسل الثاني بعنوان "سك على إخواتك" مع علي ربيع ومجموعة من نجوم الكوميديا، وتقدم من خلاله شخصية "ليلى" وهي فتاة غنية يميل دورها إلى الطابع الدرامي.