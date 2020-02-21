فوز العتيبي تطلب مليون ريال مقابل حذفها اسم عائلتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الناشطة فوز العتيبي إثارة الجدل في المجتمع السعودي، إذ نشرت هذه المرة عبر حسابها على تويتر تغريدة استفزت رواد مواقع التواصل قالت فيها: "أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية"

وأضافت: "وإذا مره فاقع قلبكم إني عتيبيه عادي ادفعوا لي عوض مليون ريال واحذف اسم قبيلتي وأخليها لكم ولا لا يكثر"

واستنكر ناشطون أسلوب العتيبي وكثرة إثارتها للجدل في الآونة الأخيرة فيما أثنى آخرون على كلامها مشيرين إلى أن تصرفاتها حرية شخصية ويجب عدم انتقادها لأنها تتبع قبيلة معينة فكل شخص يمثل نفسه بحسب رأيهم، فيما انتقد الكثير من الناشطين النظرة المادية لفوز العتيبي ومبادلتها اسم عشيرتها بالمال.

وقال أحد المغردين: "تلفون وتدورون وبالأخير الهدف من كلامكم كله ادفعوا لي انتم ماتستحون، !! إلي تقول إلي يبي يعرف قصتي يدفع لي 200 ألف دولار بقناة رسمية والي تقول أشيل لقبي بمليون ريال خير!!"

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وعلق آخر: "ليه أنتي مستعدة تتخلين عن كل شي مقابل المال، نظرتك للحياة ماديه بحتة"

من جانبها لا تتوقف فوز عن إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت أساليبها في استفزاز الجمهور، ابتداءً من آرائها الجريئة والغريبة على المجتمع السعودي، إلى سلسلة الصور الـ"خادشة" أو "الخاصة جدا" مع زوجها والتي تقوم بنشرها على حساباتها في مواقع التواصل .

وشاركت فوز العتيبي مؤخرًا متابعيها عبر حسابها في موقع "تويتر" بصورة أقل ما يقال عنها "جريئة" مع زوجها، حيث ارتدت ملابس كشفت عن ساقيها، وظهرت وهي تجلس على حجر زوجها بشكل معاكس، ومُخجل كما وصفه المتابعون والتي أحدث ضجة كبيرة بين المغردين الذين استنكروا تصرفات فوز التي لا تمثل المجتمع السعودي المحافظ وتخدش عاداته وتقاليده، واتهموها أنها تتعمد الإثارة، وتريد أن تكون محط أنظار الجمهور كي تحظى بـ"الترند"، وأن هذا ما يلجأ إليه حديثو الحرية وفق تعبيرهم.