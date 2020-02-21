فنانة تونسية تعترف: قصي خولي زوج ابنتي .. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجرت الفنانة التونسية أمال علام مفاجأة تتعلق بالأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل ووسائل الإعلام عن الممثل السّوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني.

وظهرت آمال علام في فيديو ترويجي لحلقة من برنامج عبر قناة "الحوار التونسي" من المقرر عرضها قريباً، واعترفت أن قصي خولي هو زوج ابنتها مديحة الحمداني وأنها جدة طفله.

ويبدو أنّ المزيد من التفاصيل والمفاجآت بخصوص هذه القضيّة ستظهر قريباً في برنامج "فكرة سامي الفهري" الذي يقدمه الإعلامي الهادي الزعيم.

يشار أن فتاة تونسية تدعى مديحة الحمداني كشفت من خلال فيديو نشرته أنّها زوجة قصي خولي، ووجهت له العديد من الاتهامات.

الحمداني المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية، أكدت أنّها تعيش وضعاً صعباً بسبب تعرضها للكثير من الاتهامات والانتقاد هي وابنها "العميد" بسبب زوجها الذي جعلها عرضة "للي يسوى واللي ما يسواش" بحسب قولها.

وتابعت باكية من خلال الفيديو الذي نشرته: "أنا بنت عائلة ومحترمة، اشتغلت في شركات ضخمة في مدينة دبي وتعرفت على قصي عام 2014 وارتبطت به لكنه كان الإنسان الخاطئ".

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وأشارت إلى أنّ النجم السوري قصي خولي كان يتظاهر أنّه أب مثالي في البرامج التلفزيونية لكنّه "ممثل حتى في حياته الحقيقية وكان يكذب ويمثل دور الأب" حسب تعبيرها، مؤكّدة أنّها تعرضت للظلم والمعاملة السيئة والقهر وتعاني يومياً لتوفير مصاريف ابنها خاصة أنها لا تملك عملا لعدم حصولها على التراخيص الضروريّة رغم أنها تحمل الجنسيّة الأمريكية.

ووجهت مديحة الحمداني التي تبلغ من العمر 35 سنة كلاماً لزوجها قصي خولي وحذرته من الإدلاء بأيّ تصريح كاذب يخصّها أو ابنها في البرنامج التلفزيونية واللقاءات.

وهددت الشابة التونسية النجم السوري قصي خولي أنها ستكشف كل تفاصيل علاقتهما لجمهوره في فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حال "عاد للكذب مجدّدا" وذلك مباشرة بعد انتهاء البرنامج، قائلة "سكتّ بما فيه الكفاية وبش ناخود حقي منّك".

وتردد في الأوساط الإعلامية أن اسم الطفل ليس "العميد" كما صرّح قصي خولي في الإعلام وعبر السوشال ميديا، بل يدعى فارس.

وبحسب مصادر صحفية فإن قصي خولي "تزوّج من مديحة بسبب حملها الجنسية الأميركية طمعاً بالحصول على الجنسية".