أفلام اعتمدت على البطولة الجماعية وحقّقت النجاح الجماهيري

أصبحت السينما المصرية لا تعتمد على البطولة المطلقة في اختيار أعمالها، على الرغم من سيطرة البطل على شركات التوزيع، وشباك الإيرادات، حيث كانت التجربة الأولى في فيلم "سهر الليالي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا حين عرضه، واستمر نفس الفكر إلى أن وصل إلى "رأس السنة" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض المصرية.

رأس السنة 2020

يضم الفيلم عددًا كبيرًا من الممثلين، من بينهم: إياد نصار، أحمد مالك، على قاسم، شيرين رضا، وتدور أحداثه حول الاحتفال بليلة رأس سنة 2009 بقرية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال بهذه المناسبة، والصراع الذي يدور بين المنتمين لهذه الطبقة وغيرهم من الطبقات البسيطة، الفيلم من إخراج صقر وتأليف محمد حفظي.

الممر 2019

في مهمة تكاد تكون مستحيلة، فيما يعرف بـ"حرب الاستنزاف"، وفي بطولة جماعية حقيقية يقودها القائد نور (أحمد عز)، ويؤديها كل فرد فيها بنفس القدر من الكفاءة والتفاني، نرى أفراد الكتيبة الذين يأتون من محافظات مصر المختلفة، وهم يحملون أرواحهم بين أيديهم فداءً لبلادهم في وجه العدو الإسرائيلي. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار أمير طعيمة، وشارك في البطولة محمد فراج، أحمد رزق، أحمد فولكس، وإياد نصّار.

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اشتباك 2016

نيللي كريم، طارق عبد العزيز، هاني عادل، أحمد مالك، أحمد داش، وغيرهم، شخصيات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يجمعهم ظرف خارج على إرادتهم، في عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لحكم جماعة اﻹخوان المسلمين، بعد 30 يونيو 2013. الفيلم من إخراج وتأليف محمد دياب، وشاركه في التأليف خالد دياب.

هيبتا 2016

د. شكري مختار مؤلف وباحث شهير يُلقي محاضرته الأخيرة في كلية الآداب، ولأنها المحاضرة الأخيرة، اختار شكري أن يكون موضوعها الحب، ليحكي مراحل الحب السبع التي مرت بها 4 قصص حب شهدها بنفسه. الفيلم من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار وائل حمدي. وبطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد مالك، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض.

سكر مر 2015

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تدور أحداث الفيلم خلال 5 سنوات من الاضطراب السياسي والاجتماعي في مصر، تنعكس على علاقات عاطفية كان من المفترض أن تنتهي بالسعادة لأطرافها، ورغم هذا يتمسك الجميع بالأمل في العام الجديد. الفيلم من إخراج هاني خليفة، وتأليف محمد عبد المعطي، وبطولة أحمد الفيشاوي، هيثم أحمد زكي، شيرين عادل، أيتن عامر، ناهد السباعي.

ساعة ونص 2012

يضم القطار المتجه إلى الصعيد، مجموعة من الركاب يحملون قصصًا وحكايات مختلفة، تغلفها المعاناة ما بين فقر ومرض وبطالة إلى التفكير في الهجرة خارج البلاد، إلى أن يقع حادث أليم يفيق عليه الجميع من غيبوبتهم. الفيلم من إخراج حسام الجزار، وتأليف أحمد عبد الله، وبطولة فتحي عبد الوهاب، ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، كريمة مختار، أحمد الفيشاوي، وغيرهم الكثيرين.

678 2010

من خلال ثلاث قصص لثلاث نساء ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة، يناقش الفيلم قضية التحرش الجنسي، وما ينطوي تحتها من قضايا مجتمعية أخرى تطال حتى الرجال وليس النساء فقط. الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، وبطولة نيللي كريم، بشرى، ماجد الكدواني، أحمد الفيشاوي، وناهد السباعي.

كباريه 2008

عملية إرهابية تقرر إحدى الجماعات الدينية المتطرفة تنفيذها في كباريه كبير، هو الخطر الذي يجمع دنيا سمير غانم، جومانا مراد، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من مرتادي هذا الكباريه، الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

سهر الليالي 2003

موضوع الفيلم هو ما يجمع شخصياته معًا، إذ يسلط الضوء على التعقيدات التي تغلف العلاقات العاطفية شديدة التوتر في حياة مجموعة من الأصدقاء (شريف منير، منى زكي، حنان ترك، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، جيهان فاضل، علا غانم)، وما تؤدي إليه هذه التعقيدات من إعادة الحسابات في علاقاتهم. الفيلم من إخراج هاني خليفة وتأليف تامر حبيب.

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