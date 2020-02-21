شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة جدا.. أنغام تتحدث عن علاقتها بالجمهور الكويتى وحفلاتها بعد التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الفنانة أنغام لقاءات صحفية وإعلامية فى الكويت، مساء الخميس، على هامش حفلها الغنائى ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتحدثت النجمة المصرية عن علاقتها بالشعب الكويتى وأول حفلاتها أمام الجمهور في الكويت الشقيقة.

وقالت أنغام، "مبقاش عندى يمكن كلام كتير أعبر بيه لأنه مسألة معروفة عنى حبى للشعب الكويتى مش عادى وعلاقتى بالشعب الكويتى مش عادية ومش جديدة.. وبعتبرهم أهلى وإخوانى وأهلى فعلًا حقيقى هما أهل ابنى يعنى هما أهلى فعلًا.. طبعًا أنا ببقى فى أحسن حالاتى وفى أسعد حالاتى لما بكون فى الكويت ومع جمهور الكويت.. اعتبر نفسى حالة خاصة جدًا عن الجمهور الكويتى".

وأضافت "أول حفلة ليا فى الكويت مش فاكرة صعب يمكن أفتكر أول حفلة بس أول مكنتش حفلة جماهيرية بس كان بعد التحرير عملنا حفلات فى الاستوديوهات فى التليفزيون الكويتى كانت حفلات صغيرة وفيها بعض الضيوف مش حفلات جماهيرية.. يمكن هى دى أعتقد كانت أول حفلات".

وتابعت "كان مركز عبد الله الرويشد هو اللى أقام الحفلات دى وكان معايا مجموعة كبيرة من الفنانين وكنا بنغنى على تخت صغير بقيادة أستاذ أمير عبد المجيد، بعد التحرير.. هى دى يمكن أول لقاء مع الجمهور الكويتى.. بس قبلها كنت جيت وصورت أغانى وسجلت أغانى ألحان أستاذ سليمان الملا.. في أول ألبوماتى الخليجية.. ومحضرنلهم في الحفل كل الشغل الحلو وكل الأغانى اللى بيحبوها".

يشار إلى أن المطربة أنغام، كانت قد أحيت، مساء الخميس، حفلها الثانى هذا الأسبوع فى دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.

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ويأتى هذا الحفل بعد تألق النجمة أنغام، فى حفلها الذى أقيم السبت الماضى، ضمن احتفالات اليوم الوطنى لدولة الكويت، الذى أقيم فى محافظة الأحمدى، وحينها نشرت أنغام صورًا لها من الحفل منذ قليل عبر حسابها بانستجرام، وهى تبدع على المسرح الكبير وسط حضور جماهيرى كبير.

فيما أحيت أنغام حفلًا غنائًيا، الجمعة الماضى، على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ضمن حفلات عيد الحب، بحضور نجوم الفن والرياضة، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم، كل سنة وأنتم طيبين".

وكانت قد بدأت أنغام، الحفل بأغنية "بحبك وحشتينى"، ثم قدمت بعدها أغنيات "حالة خاصة جداً"، "لو أعيش معاك"، "أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمنى"، "حبايبنا"، "بتوصفنى"، "هدنة"، "بقول نسياك"، "مطمنة"، "عايشة حالة"، "فنجان النسيان"، "أنا ساندة عليك"، "عمرى معاك"، "نزوة"، "بعتلى نظرة"، "بتحبها ولا"، "قلبك وقلبى معى"، "عرفها بيا"، "حتة ناقصة"، "أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير"، واختتمت الحفل بأغنية "سيدى وصالك".

ويشار إلى أنه من ناحية أخرى، كان ”الخليج 365”، قد تواصل مع المطربة أنغام بعد ما كشفت فى حفلها الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، للتعليق عن حالتها الصحية، وأنها مصابة بمرض مزعج فى الجيوب الأنفية، موضحة طبيعة هذا المرض وقالت: "أنا عندى حساسية ضد الروايح والأتربة بتقفللى الجيوب الأنفية فبلاش تبشروا عليا بحاجة وحشة.. الحساسية دى وقت ما بتجيلى مش بتخلينى أعرف أغنى.. وبتيجى بين المواسم.. قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتى مرض غامض والنبى بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيرى بتزعجنى".