شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحسن شاكوش يتحديان نقابة الموسيقيين ويستعدان لطرح أغنية جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.

وطالب عمر كمال الجمهور بمساندتهم ودعمهم، بعدما أوضح أن الأغنية الجديدة التى تحمل اسم "عود البطل"، ستكون بالتعاون مع حسن شاكوش ومصطفى حدوته وإسلام ساسو، كما ردد عمر كمال وشاكوش كوبليه من الأغنية، التى تقول كلماتها: "عود البنات عالى شقلب لى أنا حالى يرخصلك الغالى ياللى سحرتينى.. عود البطل ملفوف وأنا لسه ياما هشوف جايلك ومش مكسوف ياللى سحرتينى.. واخدانى عالهادى وجمالها مش عادى".

يأتى هذا بعد 3 أيام فقط من طرح عمر كمال، أغنية جديدة بعنوان "أيام زمان"، والتى حققت عدد مشاهدات تجاوز مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب، فيما حصدت الأغنية الجديدة خلال 14 ساعة فقط ما يزيد على 300 ألف مشاهدة، وهى الأغنية التى صورها داخل أحد الاستوديوهات.

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وكان المطرب عمر كمال، كان قد عقب على قرارات الموسيقيين الصادرة ضده، قائلاً "فوجئنا بقرار المنع شفهياً قبل انتقاله إلى الصيغة الرسمية.. وكان عندى فرح وأخرت الفرح والعريس كان منتظرنى فأخذت سيارتى وتوجهت للاعتذار للأسرة صاحبة الفرح ولم تمنعنى الشرطة لكن فوجئت اليوم بصدور القرار خطيًا".



عمر كمال وحسن شاكوش ومصطفى حدوته

وقال مطرب المهرجانات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة العربية "الحدث "، عبر برنامج "القاهرة الآن"، مساء الاثنين الماضى، "أنا نقابى وعضو فى المهن الموسيقية ولذلك تمت مخاطبتى بخطاب رسمى، ولسه راجع من المنصورة وبقيت مطالب الآن أسدد مقدمات والشروط الجزائية للناس 30 ألف جنيه، ودى كارثة حرفياً لارتباطى بحفلات مثل حفلات التخرج فى طنطا.. والناس عاوزين فلوسهم وبيقولولى مالناش دعوة مشكلتك مع النقابة روح حلها، والنقابة على دماغنا وغلطنا وصلحنا اللفظ وقلنا مش هنعملها تانى.. أكيد ما ينفعش وقف الحال كفاية أن أعضاء الفرقة مش عارفين ياكلوا عيش دلوقتى والدنيا نايمة فى الشتاء".