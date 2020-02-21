شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب الشعبى عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران"، عن هويته الرياضة بتشجيع نادى الزمالك، مهنئا الجماهير البيضاء بالفوز على الأهلى والتتويج بكأس السوبر للمرة الرابعة فى تاريخه، وأهدى جماهير ميت عقبة مقطع من أغنيته الشهيرة بنت الجيران، مع تغيير بعض الكلمات التى تناسب الحدث.

وجاءت كلمات الأغنية، بعد تعديلها: "سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. زمالك يا دولى يا فريق عليه القيمة، بتلعب لعب صح تجيب الجون، أنا شوفت الفن فى لمسة من رجلك، الكورة سابت الدنيا وراحتلك، طول مانت بتلعب يبقى المكسب مضمون، يا زمالك.. وقعت ناس فى مهالك".

وقال كمال، خلال الفيديو: "ألف مبروك لجماهير نادى الزمالك، وهارد لك لجماهير النادى الأهلى اللى بعشقه، لكن بما انى زملكاوى أهدى هذه الأغنية لكل الجماهير الزملكاوية وربنا يديم علينا الفرحة دايما".

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلي.

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شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقي.

وقال كارتيرون :"الأهلى كان له افضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلي

وأضاف كارتيرون ان الروح القتالية هى سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى".

ونشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .