شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى مع مى عز الدين فى "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمود عبد المغنى لمسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر، والذى تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

وكانت مى عز الدين قد كشفت عن توقيت عرضه، والأسباب التي قد تدفعها إلى تأجيل عرضه لبعد رمضان، حيث قالت: "رمضان مابقاش هدفى.. هدفى أعمل عمل حلو بهدوء وتركيز ومن غير توتر وزنقة الوقت والجرى لمجرد إنى الحق معاد عرض".

وتابعت: "زى ما اخدت وقتى في اختيار القصة زى ما هشتغل بمزاج وبحب ووقت ما يخلص ينزل.. ينزل رمضان .. ينزل بعد رمضان .. المهم إن الواحد يعمل حاجة تعجب الناس أنا لسه بحضر ومقررناش هندخل امته ولا مقررين نعرض إمتى.. سلامى للجميع واللى انا مختفية عنهم سامحونى علشان بحضر الشغل ودعواتكم".

يشار إلى ان محمود عبد المغنى اوشك على الإنتهاء من تصوير مسلسل "بيت القبايل"، حيث يواصل تصوير دوره، الذى يعرض حاليًا على قناة الحياة، محققًا نجاحًا كبيرًا، لاسيما أن العمل يتناول حياة الثآر والأخلاق فى الصعيد، وهى نوعية يرحب بها الجمهور دائمًا، حيث انتهى عبد المغنى من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهده.

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ويظهر عبد المغنى بشكل مختلف ومميز، حيث يجسد شخصية تدعى "حجاج" ابن عم "رحيل" – حنان مطاوع "كبيرة الحمايدة، وخلال الأحداث يتضح أن حجاج يدخل فى حالة عشق بينه وبين "رحيل"، ودائم إلقاء جمل الحب والعشق عليها فى كل مقابلة، حيث يرغب فى الزواج منها، وستوضح الحلقات المقبلة إمكانية زواج حجاج ورحيل من عدمها.

ويعرض المسلسل يومًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.