بعد طلاقهما.. هل سيتعاون سامح عبدالعزيز مع روبي مجددًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المخرج سامح عبدالعزيز، إنه ليس لديه أي مشكلة في التعاون مرة أخرى مع الفنانة روبي، ونفى ما تداول عن نيته عدم التعاون معها خاصة بعد طلاقهما.

وقال عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، روبي من الفنانات اللوائي يمتلكن موهبة مميزة، موضحًا: "روبي ممثلة شاطرة واشتغلت معاها في مسلسل (رمضان كريم)، وعارف قد إيه هي ملهمة".

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وتساءل المخرج الكبير، عن سبب تداول عدم رغبته في التعامل معها فنيًا، إذ قال: "معقولة مش هتشغل مع أم بنتي؟."

وانفصل الثنائي الشهير في عام 2017، ولديهما ابنة تدعى "طيبة".

وكان أخر تعاون فني جمع بينهما، مسلسل "رمضان كريم"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني عام 2017، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم: سيد رجب، ومحمود الجندي، وشريف سلامة، وصبري فواز، ونجلاء بدر، ومحمد لطفي، وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي، ومحمد لطفي، وسلوى عثمان.