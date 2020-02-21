تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري يدفع "محمد رمضان".. وهكذا رد الأخير



أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الممثل المصري باسم سمرة، وهو يدفع بيده الممثل محمد رمضان، خلال تواجدهما معًا في إحدى المناسبات.

وكان رمضان يغني أغنية "إنساي" في أحد الأفراح، عندما مر باسم إلى جواره ودفع بيده بصورة ملحوظة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك خلاف بينهما.

ورصد المقطع رد فعل رمضان، حيث تفاجئ بتصرف باسم، خاصة أن الأخير لم يعتذر على ما بدر منه، وتصرف وكأن شيئَا لم يكن.

غير أن "باسم" نفى في تصريح إلى صحيفة "الوطن" أن يكون قد تعمد دفعه.

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وقال في تعليق على الفيديو المتداول: "محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر إننا حضرنا فرح، مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني".

وكان باسم قد رفضه للقب "نمبر وان" الذي أطلقه رمضان على نفسه، قائلاً إنه لا يليق له استخدامه، لأن الله عز وجل هو رقم واحد.