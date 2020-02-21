جاستن بيبر يصدم متابعيه..وضع الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه!-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان العالمي ​جاستن بيبر​ متابعيه على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له وهو يضع الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه باللون الزهري.

في البداية شكلت الصورة صدمة للناس الذين رأوها للوهلة الاولى الا انه بعدها تم التأكيد ان بيبر قد استعان بفيلتر التطبيق وانه لم يضع فعليا المستحضرات التجميلية.

وتأتي هذه الصورة بعد تصريحات مخرج فيلمه الوثائقي حول علاقة بيبر بزوجته هايلي بالدوين حيث وصفها بأنهما "وحدة قوية للغاية" قائلا : "إن الزوجين رائعين فأعتقد ان لديهما علاقة رائعة وأعتقد أنه من الواضح أنها زوجة رائعة وتعمل على وحدة الزواج القوية

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