ميرنا وليد - بيروت - هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن، إستطعنا من خلالها رصد أبرز الأغنيات التي أطلقها عدد من الفنانين بمناسبة عيد الحب ونالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون منها وعمرو دياب "سهران"، "سقف" ​رامي جمال​، أصيل هميم "إنت السعادة"، "أرجوك" لبلقيس، "في الأحلام" ​لطيفة​، و​ديانا حداد​ "ما حدا يحسّ بالعاشق" ، "فوك القمة" ​سيف نبيل​.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، ومن بينها أغنية الفنان اللبناني ​زياد برجي​، الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الخليجية "كان غيرك أشطر" ، "قلبي يا قلبي" ​نانسي عجرم​، وأغنية ​رحمة رياض​ "ماكو مني"، و​أصالة​ "شامخ".

كما تتضمن هذه الحلقة مفاجأة من الفنان اللبناني زياد برجي في نهاية الحلقة الى جميع محبيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زياد برجي يسقط رحمة رياض وعمرو دياب يسابق رامي جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.