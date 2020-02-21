ماغي بو غصن لـ نوال الزغبي: "مش سهل تكوني إمرأة قوية"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عن محبتها لصديقتها الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، وإستعانت بأغنية نوال الجديدة "القوية" لتوجّه رسالة دعم ومحبة لها.

وكتبت ماغي لنوال على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "مش سهل تكوني امراة قوية وكلك عاطفة وطاقة ايجابية مش سهل تكوني انت وماحدا بيشبهك".

بدورها ردّت نوال على رسالة ماغي، وكتبت: "يا الله يا ماغي على هالقلب الرائع اللي عندك ياه بحبك يا قمر".

يُذكر أن نوال كانت قد طرحت قبل أيام أغنيتها الجديدة "القوية"، على طريقة الـlyrics Video عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد.

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