ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة التونسية الشعبية ​أمال علام​ التي تحلّ ليلة السبت ضيفة على برنامج "فكرة سامي الفهري" بأن الممثل ​قصي خولي​ هو زوج ابنتها وأنها جدة طفله.

وأتى ظهور أمال على الشاشة بعد انتشار فيديو ابنتها مديحة الحمداني التي قالت أنها زوجة قصي ووالدة ابنه واتهمته بإهمالها وطفلها مشيرة الى انه ممثل في الواقع وانه يدعي الابوة الصالحة.

وبحسب المعلومات تزوج خولي من مديحة لأنها تحمل الجنسية الأميركية رغبة منه بالحصول على هذه الجنسية وبالفعل هذا ما حصل فالامر واضح بعد ان وضع قصي رمز العلم الاميركي الى جانب العلم السوري على حسابه على انستغرام كما اشارت مصادر اخرى الى ان اسم ابن خولي ليس عميد كما قال سابقا بل فارس.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة عربية بإعتراف خطير: "أنا حماة قصي خولي" وهل تزوج ابنتها من أجل الجنسية الاميركية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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