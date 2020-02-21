كليب "ما عاش" جديد غيث الهايم.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي ​غيث الهايم​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "ما عاش"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من ألحانه، وكلمات رامي العبودي، وتوزيع حاتم المنصور.

كما يحضر لأغنيتين جديدتين سيطرحهما قريبا.

وقال الهايم إن الأغنية مميزة جداً في محتواها وألحانها وتوزيعها، وكلماتها تعبر عن مرحلة مر بها في حياته، وجاءت في وقتها المناسب لتعكس الإحساس، الذي عاشه كثيراً.

وعن قلة أعماله، أوضح أنه طرح أول أغنية رسمية في عام 2012 بعنوان "يا روح روحي"، وأضاف: "لدي حالياً 9 أغاني، أنا قصرت وأعترف بهذا الشيء، ومررت بفترة لم أركز خلالها، ولم تكن الرؤية واضحة فتخبطت كثيراً، لكن الفترة المقبلة توجد خطط وهناك مجهودات ستبذل إن شاء الله".

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