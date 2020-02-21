ملحم زين يحقق المليون الأوّل لتتر مسلسل “العودة”

متابعة بتجــــــــرد: يواصل النجم اللبناني ملحم زين حصد نجاح أغنية “ضعف نظر”، التي قدّمها بصوته كتتر لمسلسل “العودة” الذي انطلق عرضه يوم 2 شباط/فبراير.

ووتخطى فيديو الأغنية حاجز المليون مشاهدة في أقل من شهر على طرحه عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد. وقد تم اطلاق الأغنية عبر المنصات الموسيقية، وذلك ترويجاً للمسلسل الذي تنتجه شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios.

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مسلسل “العودة” مؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان. كتابة رائد أبو عجرم ومعالجة درامي طارق سويد، اخراج ايلي السمعان.