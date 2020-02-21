تسريبات تكشف مزايا هاتف آيفون 12 المقبل

متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح هاتف «آيفون 12»، لكن الشائعات بدأت تكشف الخصائص المرتقبة للجهاز الذي يحظى بترقب واسع في العالم.

وبحسب “فوربس”، فإن الهاتف سيشهد تغييراً لافتاً على مستوى التصميم كما سيدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات.

ونقلاً عن شبكة سكاي نيوز، فمن المحتمل أن يجري طرح الجهاز بأحجام مختلفة إضافة إلى الاعتماد على شاشة “أوليد” وأخرى من طراز “أل سي دي”.

ومن المتوقع أن يتم تعزيز الهاتف بكاميرات “ToF” المتطورة التي ترصد الكائنات أو المجسمات، من خلال إطلاق نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه للعودة، لكن الأمر لن يشمل كافة الموديلات.