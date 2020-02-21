ميسي يبدي رأيه الصريح في نيمار وهذا ما تمنّاه له

متابعة بتجـــــــــرد: قال قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي إن زميله السابق ومهاجم باريس سان جيرمان حاليا، نيمار دا سيلفا يعد “واحداً من أفضل اللاعبين في العالم”، مشيراً إلى أنه يتمنى عودته للنادي الكتالوني.

وفي مقابلة مع صحيفة (موندو ديبورتيفو)، قال المهاجم الأرجنتيني عن اللاعب البرازيلي “إنه شخص مرح للغاية وكان سعيد دائماً، كان يستمتع بوقته سواء داخل أو خارج الملعب.. كان يبث أجواء مرح مختلفة في غرفة تغيير الملابس”.

وأكد أن نيمار “لديه رغبة شديدة في العودة، لطالما أبدى ندمه، لقد فعل الكثير من أجل العودة وهذه ستكون الخطوة الأولى لمحاولة المجيء إلى هنا”.

وفي المقابلة التي أجراها مع الصحيفة الكتالونية، تطرق النجم الأرجنتيني لكافة الأمور التي يعيشها البرسا حالياً، بما فيها الأزمة الأخيرة التي اندلعت عقب انتشار معلومات حول تعاقد إدارة برشلونة مع إحدى الشركات لخلق حالة من الرأي العام عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين صورة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، امتدت لانتقاد بعض اللاعبين بالفريق مثل ميسي وجيرارد بيكيه، إلى جانب آخرين.

لكن إدارة البرسا أصدرت بعدها نفياً “قاطعاً” لهذه المعلومات، مشيرة إلى أن شركة (l3Ventures)، مزود خدمة للنادي، “ليس لها أي صلة” بهذه الحسابات، و”إذا ثبت وجود أي علاقة”، سيقوم النادي “على الفور” بإنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة، وسيتخذ “الإجراءات القانونية” دفاعاً عن مصالحه الشرعية.

وعقب ميسي على هذا الأمر قائلاً: “لقد قال لنا الرئيس (جوسيب ماريا بارتوميو) نفس الأمر الذي صرح به علناً.. أوضح لنا الوضع وما حدث ولا يسعني قول شيء آخر.. في الحقيقة أرى أنه من الغريب إمكانية أن يحدث أمر كهذا”.

كما تحدث البرغوث الأرجنتيني عن أزمته مع المدير الرياضي لبرشلونة إريك أبيدال الذي قال إن “عدداً كبيراً من اللاعبين لم يكونوا راضين، ولم يبذلوا مجهوداً كبيراً” مع المدرب السابق للفريق، إرنستو فالفيردي، ملمحاً إلى أن هذا الأمر هو الذي أدى لإقالة المدير الفني، ما أثار غضب ميسي الذي طالب المسؤول بالكشف عن أسماء بعينها.

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وقال ميسي: “لا أعلم كيف كان يفكر حين قال هذا، لكن أعتقد أنني رديت لأنني شعرت بأن هناك هجوما ضدي وضد اللاعبين، خصوصاً وأنه كان هناك بالفعل الكثير من الأقاويل حول أن غرفة تغيير الملابس هي التي تدير الأمور بالنادي وتعين وتقيل مدربين وتستقدم لاعبين، وهذه الأقاويل كانت تستهدفني أنا بالأخص”.

وتابع “كانوا يتحدثون وكأنني لدي سلطات واتخذ القرارات وضايقني أن تصدر مثل هذه التصريحات عن شخص من النادي.. إقحام اللاعبين في مسألة تتعلق بإقالة مدرب أمر جنوني.. لذلك وضحت الأمر وكنت أعلم أنه لا يمكن أن أسمح للمدير الفني بمهاجمتي بهذه الطريقة”.

وعن شعوره تجاه إقالة فالفيردي، أكد الدولي الأرجنتيني “بالتأكيد شعور سيء لأنه كان مدرباً رائعاً وشخصاً عظيماً.. كانت هناك مباريات سيئة نتحمل نحن مسؤوليتها أكثر منه لكن في النهاية إقالة المدرب أسهل من تغيير كل اللاعبين والمدربون يعلمون أن هكذا تسير الأمور”.

وتابع “ثم جاءت الهزيمة أمام اتلتيكو مدريد حين كنا نسيطر على المباراة لكن في خمس دقائق وجدنا أنفسنا خارج بطولة كأس السوبر، كل هذا دفع بانتهاء الأمر كما انتهى والحقيقة أنه كان أمر محزن”.

ومع هذا، عاد ميسي ليؤكد أنه لا يرغب في الرحيل عن قلعة الكامب نو، مؤكداً أنه “في الكثير من اللحظات كان أمامي خيارات للرحيل عن النادي وكان هناك العديد من الأندية المستعدة حتى لدفع قيمة الشرط الجزائي لكن لم يخطر ببالي مطلقا أن أذهب ولن أفكر في هذا الآن”.

كما تحدث المهاجم الأرجنتيني عن أبرز خصومه على الساحة الكروية، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس الإيطالي.

واعتبر ميسي أن الريال برحيل المهاجم البرتغالي “فقد الكثير من قدرته على التهديف، كان من الطبيعي أن يحدث ذلك، والأمر لا يتعلق بالأهداف فحسب لأن كريستيانو رونالدو يمنحك الكثير من الأشياء، هو لاعب يمنحك 50 هدفاً في الموسم وحين يرحل يظهر ذلك في الملعب، الريال يمتلك لاعبين عظماء لكن كريستيانو يمنحك 50 هدفاً في الموسم”.