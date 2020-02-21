ترامب ينتقد منح جائزة الأوسكار لفيلم “كوري”

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه لفوز الفيلم الكوري الجنوبي “باراسيت” بجائزة أوسكار أفضل فيلم لهذا العام.

وقال ترامب “لدينا ما يكفي من المشاكل التجارية مع كوريا الجنوبية. وعلاوة على ذلك، نمنحهم جائزة أفضل فيلم في العام؟”، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

وأضاف ترامب أمام تجمع انتخابي في كولورادو سبرينجز، في كولورادو “هل كان جيداً؟ لا أعرف”، مضيفاً أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت سابق من هذا الشهر كان سيئاً.

وتابع قائلاً “هل يمكننا أن نحظى بفيلم مثل (ذهب مع الريح) مرة أخرى؟”.

وفاز فيلم باراسيت، الذي يدور حول قصة عائلة بارك الثرية وعائلة كيم الفقيرة بجائزة أوسكار لأفضل فيلم هذا العام، ليصبح أول فيلم ناطق بغير الإنجليزية يفوز بهذه الجائزة، إضافة إلى 3 جوائز أخرى، وأثار الفيلم جدلاً واسعاً بشأن تنامي الفوارق الطبقية في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.