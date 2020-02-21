شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور نهى عابدين وعلاقتها بـ صابرين فى "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة نهى عابدين إنها صورت يومين من أحداث دورها في مسلسل "ليالينا" مع المخرج أحمد صالح، وتستعد لاستئناف تصوير دورها بالديكور الرئيسى للعمل الأسبوع المقبل، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تجسد في العمل دور فتاة من بيئة بسيطة ولكنها طموحة وحالمة ولديها تطلعات، وهي جارة صابرين التي يقع ابنها في حبها وتحدث تطورات مع مرور الأحداث.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.



نهى عابدين

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وفى سياق متصل قاربت نهى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "يوم 13" والذي ينتمى لنوعية أعمال الرعب حيث تشارك في بطولته طولة أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، محمود عبد المغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، محمد شاهين، نهى عابدين، فيدرا، نهال عنبر وعدد من آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله

وتنتظر نهى عرض مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى حيث انتهت من تصويره أواخر العام الماضى، كما عرض لها مؤخراً مسلسل "شبر مية" على قناة dmc مع أحمد السعدنى ونجلاء بدر وندا موسى ومراد مكرم وإخراج طارق رفعت.