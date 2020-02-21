شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق ينتهى من تصوير "بخط الإيد" بعد 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم أحمد رزق من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "بخط الإيد" بعد 4 أيام، حيث يستأنف التصوير اليوم الخميس في شبرامنت، بعد حصول فريق العمل على أجازة يومين مع المخرجة شيرين عادل، حيث تكثف عدد ساعات التصوير بشكل يومى لعمل المونتاج والمكساج وتسليمها للجهة المنتجة للعمل أولا بأول تزامناً مع عرض المسلسل على شاشة dmc.

نجاح كبير حققه مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق وسوسن بدر وعدد من نجوم الدراما، حيث يعرض المسلسل عبر قناة dmc، واستطاع جذب العديد من المشاهدين، حيث أشاد الكثيرون بأداء أحمد رزق خلال أحداث العمل.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

Advertisements

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصرى.