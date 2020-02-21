ابنة سيلفستر ستالون تزوره في موقع التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان العالمي سيلفستر ستالون، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له رفقة ابنته سيستين روز ستالون.

وكتب ستالون: "ابنتي زارتني في موقع تصوير فيلمي الجديد "SAMARITAN ".

وظهر في الصورة ان ستالون كان يؤدي مشهد أكشن، وظهر بمكياج يفيد بتعرضه للضرب بشكل صعب.

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وطرح سيلفستر ستالون مؤخرا فيلمه الأخير Rambo: Last Blood، وجاءت إيرادات الفيلم ضعيفة ومخيبة للآمال مقارنة بنجاحات الأجزاء السابقة من سلسلة أفلام رامبو، التي حققت إجمالي وصل لـ727 مليون دولار أمريكي.

وكان سيلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الأمريكية في العقود الاخيرة.

وتدور أحداث الفيلم بعد 4 عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو، واحدا من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق، والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه، واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة.