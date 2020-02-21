شاهد.. ماذا قالت جوهرة عن سبب اختيارها مصر للانطلاق كراقصة شرقية؟

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 07:52 صباحاً - كشفت الراقصة الروسية المعروفة باسم جوهرة سبب هجرتها من روسيا واختيارها مصر للعمل كراقصة شرقية محترفة.

وقالت جوهرة، خلال استضافتها على قناة “الصحة والجمال”، ردا على سؤال عن سبب قدومها الى مصر أن “السبب في ذلك ان الرقص الشرقي كل حياتها ومصر تعتبر وطن الرقص الشرقي”، حسب تعبيرها.

وعن اغانيها المفضلة، قالت جوهرة انها تحب ان ترقص على الاغاني الطربية خاصة “ام كلثوم” ومن الاغاني المعاصرة قالت انها مهووسة باغنية “سالمونيلا”.