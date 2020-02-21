شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان زوج عبير صبرى فى "دهب عيرة" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان خالد سرحان خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا فى دور زوج الفنانة عبير صبرى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضي، كما يجسد دور شقيق يسرا ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويدخل في العديد من المواقف مع شقيقته بسبب الأبناء، خاصة وأن أحداث المسلسل تدور حول المشاكل الأسرية والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

وبدأت يسرا تصوير المشاهد الأولى السبت الماضى في المنطقة الصناعية للمخرج العمل سامح عبد العزيز والعمل من تأليف أحمد عادل وهو تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل.

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ويعرض لخالد سرحان في السينمات حالياً فيلم "يوم وليلة" حيث انطلق يوم 6 يناير الماضى، ويشارك في بطولته خالد النبوى، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، محمد جمعة، أيمن عزب، رجوى حامد، زينة منصور، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

وكان آخر أعمال خالد سرحان في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.