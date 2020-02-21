شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Knives Out يواصل تحقيق الإيرادات بعد الإعلان عن جزء ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فيلم Knives Out،تحقيق الإيرادات بعد أكثر من 3 شهور على طرحه بدور العرض، جنبا إلى الإعلان عن جزء ثانى من العمل، حيث وصلت إيراداته إلى 304 ملايين و401 ألف دولار، العمل الذى طرح في دور العرض يوم 7 نوفمبر من العام الماضى، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 40 مليون دولار، وكان قد حقق 296 مليون و 769 الف دولار في الافتتاحية، حيث طرح في 3461 دار عرض بالولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وانقسمت الإيرادات بين 162 مليون و 177 ألف دولار أمريكى بالولايات المتحدة الأمريكية، و 142 مليون و 224 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم، في فترة طرحه.

فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

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وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".