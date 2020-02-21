هذا ما قالته أحلام لسيرين عبدالنور في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة توجه بها رسالة للفنانة سيرين عبدالنور، احتفالا بعيد ميلادها.

وكتبت أحلام: "سيرين كل عام وأنتِ نجمة مضواية، كل عام وأنتِ ديڤا الفن وبهجته، أنا بحبببك وكتيييير كل عام وأنتِ علم".

وأحيت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور حفلاً غنائياً مع المطرب اللبناني وائل جسار، 13 فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب.

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وآخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطي كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.