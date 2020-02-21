فيفي عبده في حفل شيرين في الكويت؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 05:53 صباحاً - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا ناجحا مساء امس الخميس في الكويت حضره عدد كبير من معجبيها ومحبيها.

وقد تناقل معجبو شيرين مقاطع فيديو من الحفل حيث ظهرت في احدها وهي تخاطب احدى الحاضرات وتقول لها: “مين القمر خمسة مواه؟ والله افتكرتك فيفي عبده شبهها بالظبط”.

وتابعت شيرين “خمسة مواه تحيا جمهورية مصر العربية”.

كما وجهت شيرين رسالة الى جمهورها قالت فيها: “سبب نجاحي الكبير وحبكم ليا هو أنني بحب شغلي.. ياريت ما حدش فيكم يعمل حاجة إلا إذا كان بيحبها.. حبوا ما تعملوا حتى تعملوا ما تحبوا” مؤكدة أن صراخ الجمهور واستقبالهم لها يحييها.