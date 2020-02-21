المطربة المصرية غادة رجب كادت تفقد بصرها في شهر العسل

الجمعة 21 فبراير 2020

كشفت المطربة المصرية غادة رجب عن كواليس قصة حبها وزواجها من الشاعر عبدالله حسن، في أول لقاء تلفزيوني تجريها بعد عقد قرانهما خلال يناير/كانون الثاني.



وقالت رجب، خلال لقائها في برنامج "معكم.. منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، إنها رفضت إقامة حفل زفاف كبير بعد تأييد زوجها للفكرة، لكن معارضة والدتها دفعتها لحجز قاعة صغيرة بأحد المساجد.

وكشفت أنها كادت تفقد بصرها في أول أيام شهر العسل، بعد سقوطها في دورة المياه، مضيفة: "عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا"، موضحة أنها اعتمدت على الأعشاب الطبيعية لعلاجها، لأن المنطقة التي تقيم فيها لم يكن بها إسعاف.

وعقب عبدالله حسن على واقعة سقوط زوجته داخل دورة المياه بمجرد وصولهما للفندق، قائلا: "اتحسدت".

وحكى أن بداية إعجابه بالمطربة جاءت بعد مشاركتهما في أغنية ضمن برنامج "مافيش مشكلة خالص"، الذي كان يقدمه الفنان محمد صبحي، مضيفا: "ماكنتش أعرف غادة خالص، وكنت أسمع عنها كمطربة".

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وأوضح أنه بعد تصوير الأغنية بالحلقة تعرف عليها، ثم طلبها للغناء في حفل أقامه في "الأوبرا" بعد شهر رمضان الماضي، وحينها تعرفت عائلتهما على بعضهما، وانتهى الأمر بالزواج.

وخلال الحلقة، التي بدأت باستقبال الزوجين بالطبل والزغاريد، غنت غادة وزوجها أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

غادة رجب من مواليد 26 ديسمبر/كانون الأول 1985، وهي ابنة رضا رجب، عميد معهد الموسيقى العربية سابقا، واحترفت الغناء في سن الثامنة وتعاونت مع كبار الملحنين بالعالم العربي، منهم: سيد مكاوي وعمار الشريعي وعمر خيرت.

أما الشاعر المصري عبدالله حسن فهو من مواليد عام 1985 بمدينة طنطا في محافظة الغربية، حاصل على بكالوريوس التجارة، واشتهر بكتابة الشعر السياسي وكرمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن قصيدة "نفسي أبقى ظابط" عام 2014.