"الفار الطباخ" و"نيمو" أشهر أعمال الفنان بطرس غالي

فوجئ عدد كبير من المشاهدين، ظهر امس، بالحكم على الفنان بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عامًا في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.

وتنشر أشهر أعمال الدوبلاج التي قدمها الفنان خلال مشواره الفني، خاصة التي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

ومن أكثر الأعمال شهرة كان فيلم "نيمو" الذي تم تقديمه في عام 2003، الذي قام بالأداء الصوتي خلاله لشخصية "جاك"، حيث يتناول الفيلم رحلة بحث السمكة (مارلن) عن ابنه (نيمو)، الذي ضاع في غياهب المحيط، وعثر عليه أحد الغواصين لينقله من عالم البحار إلى البر، حيث يعيش في حوض سمك صغير في عيادة طبيب أسنان، (مارلن) رغم المشكلات التي تواجهه والإحباطات الكثيرة التي تقف حائلا بينه وبين (نيمو) يستمر في رحلة بحثه بصحبة السمكة الطيبة (دوري) حتى يجد (نيمو) أخيرا.

كما شارك بطرس رءوف غالي في فيلم "الفار الطباخ" عام 2007، وقدم خلاله الأداء الصوتي لشخصية "سكينر"، ونفس الدور الذي قدمه الفنان العالمي المعروف إيان هولم، وتدور أحداث الفيلم حول حلم الفأر (ريمي) بأن يكون طباخًا ماهرًا، وعقب انفصاله عن عائلته بعد أن اكتشف وكرها، ليصل إلى باريس، ثم يستقر في مطبخ مطعم فاخر، يلتحق الشاب (بلنجويني) للعمل بالمطعم، ويستطيع (ريمي) التحكم فيه عن طريق التحكم في تحريك شعره، مما يجعله طباخًا ماهرًا، ويثير غيرة زملائه الطباخين.

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