شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أفضل تصميم أزياء من جوائز الأوسكار.. Little Women يحقق 191 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Little Women، إلى 191 مليون و 153 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه في 25 ديسمبرمن العام الماضى بدور العرض السينمائية حول العالم، كما فاز الفيلم بـ جائزة الـ BAFTA لأفضل أزياء، وتم ترشيح فيلم Little Women، إلى 6 جوائز أوسكار، وفاز منها بـ واحدة فقط، وهى جائزة أفضل تصميم أزياء.

وكان قد حقق الفيلم الذى يدور فى إطار دراما إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكى فى الإفتتاحية الأولي لعرضه داخل أمريكا الشمالية، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures .

وانقسمت الإيرادات بين 105 مليون و 653 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 85 مليون و 500 الف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، فيلم Little Women المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868

وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة إيما واتسون، فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

يذكر أن شركة Columbia Pictures عرضت فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير الماضى، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط.

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فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.