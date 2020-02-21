شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ديزنى تروج لـ فيلمها الأنيمشن الجديد Onward والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى، بوستر جديدا لـ فيلم الأنيمشن Onward ، الذى من المقرر أن يصل لدور العرض يوم 6 مارس من العام الجارى 2020، ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.



Onward

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

بالإضافة إلى ذلك أعطت شركة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير، ولم يتوصل المنتجين إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.

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تم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليون و 559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695 مليون و 134 ألف دولار أمريكى حول العالم.

كما كشف تقرير جديد عن أن شركة ديزني، تعمل على طرح نسخة جديد من فيلم الأنيمشن Beauty And The Beast، ولكن هذه المرة سيدور العمل على شخصية "جاستون"، الذى لعبه الممثل الإنجليزي لوك إيفانز، في النسخة التي طرحت خلال عام 2017.

ولم تكشف الشركة عن الممثل الذى سيلعب الدور بعد، وكانت تسعى شركة ديزني، لتقديم سلسلة مختلفة من الأفلام على طريقة الـ live Action ، على مدار السنوات الماضية، ولكن هذه المرة مختلفة حيث تسعى الشركة لـ تطوير قصة العمل نفسها.

كما كشف التقرير الذى نشر على موقع "thedigitalweekly"، عن أن هنالك فيلم آخر مقتبس من قصة Beauty And The Beast،ولكن هذه المرة سيركز على الوحش، بعد بداية تعرفه بـ Belle.