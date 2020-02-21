فيديو| شاهد إعلان الجزء الرابع من "La Casa De papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقي للجزء الرابع من المسلسل الاسباني الشهير La Casa De papel، والشهير في الوطن العربي باسم "البروفيسور". ويعرض الجزء الرابع من المسلسل عبر شبكة Netflix في 3 أبريل 2020. Advertisements وحققت الأجزء الثلاثة السابقة من المسلسل مشاهدات عالية جعلتها الأعلى في تاريخ الشبكة، وتدور أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول مجموعة من اللصوص المحترفين يختارهم رجل يُطل عليه "البروفيسور"، من أجل السطو على مصلحة سك العملة الاسبانية لطباعة 2.4 مليار يورو. ويدور الجزء الثالث حول محاولة العصابة سرقة احتياطي الذهب من البنك المركزي الأسباني.

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